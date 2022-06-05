Болид Ромена Грожана развернуло на 180 градусов после аварии на ГП Детройта. Видео

Бывший гонщик Формулы-1, пилот IndyCar Ромен Грожан попал в аварию, разбив болид в концовке квалификации Гран-при Детройта.

Автомобиль Грожана на большой скорости занесло на выходе из поворота, вследствие чего он левой стороной коснулся бетонного отбойника. В результате аварии пострадала подвеска. Болид развернуло на 180 градусов, после чего он врезался в барьер.

Видео можно посмотреть на канале NTT INDYCAR SERIES в YouTube. Права на видео принадлежат INDYCAR

«Не знаю, из-за чего случился первый контакт, ведь я действовал точно так же, как на предыдущем круге», — сказал Грожан после заезда.

«Уж слишком сильно старался. Большое спасибо моей команде за то, что собрали машину и подготовили её к гонке», — добавил Ромен в своих социальных сетях.