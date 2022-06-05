Гонщик MotoGP раньше времени решил, что гонка закончилась, и лишил себя подиума

Досадная ошибка лишила гонщика «Априлии» Алекса Эспаргаро подиума на Гран-при Каталонии MotoGP. Эспаргаро, стартовавший с поул-позишен, уверенно занимал второе место позади Фабио Куартараро, но в конце предпоследнего круга решил, что гонка завершилась, замедлился и начал приветствовать болельщиков.

Фото: https://twitter.com/MotoGP

Пока Эспаргаро осознал, что ошибся, его опередили несколько соперников. Алекс продолжил борьбу уже на шестой позиции и до финиша успел опередить Луку Марини, став пятым. Промашка Эспаргаро помогла пилоту «Дукати» Хорхе Мартину занять второе место, а его напарнику Жоанну Зарко — подняться на подиум, став третьим.



После гонки Алекс признался, что не посмотрел на табличку своей команды и вместо этого взглянул на башню с результатами, показывавшую, что до финиша осталось 0 кругов.