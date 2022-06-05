Гонщик MotoGP раньше времени решил, что гонка закончилась, и лишил себя подиума

Досадная ошибка лишила гонщика «Априлии» Алекса Эспаргаро подиума на Гран-при Каталонии MotoGP. Эспаргаро, стартовавший с поул-позишен, уверенно занимал второе место позади Фабио Куартараро, но в конце предпоследнего круга решил, что гонка завершилась, замедлился и начал приветствовать болельщиков.
Фото: https://twitter.com/MotoGP
Пока Эспаргаро осознал, что ошибся, его опередили несколько соперников. Алекс продолжил борьбу уже на шестой позиции и до финиша успел опередить Луку Марини, став пятым. Промашка Эспаргаро помогла пилоту «Дукати» Хорхе Мартину занять второе место, а его напарнику Жоанну Зарко — подняться на подиум, став третьим.
После гонки Алекс признался, что не посмотрел на табличку своей команды и вместо этого взглянул на башню с результатами, показывавшую, что до финиша осталось 0 кругов.
- 5 июня 2022
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21
-
10:49
-
09:49
-
00:43
- 4 июня 2022
-
23:43
-
22:41
-
21:58
-
20:58
-
19:55
-
18:46
-
17:48
-
16:48
-
16:25
-
15:33
-
14:06
-
12:57
-
12:01
-
11:18
-
10:11
-
09:49
-
00:59
-
00:04
- 3 июня 2022
-
22:51
-
21:52
-
20:58
-
19:50
-
19:03
-
17:43
-
16:55