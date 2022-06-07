Тео Пуршер жёстко отреагировал на предположение о переходе в Формулу-Е

Французский гонщик Тео Пуршер, выступающий в Формуле-2, дал жёсткий комментарий относительно слухов по поводу его перехода в Формулу-Е. По сведениям одного из источников, Пуршер может перейти в команду Nissan, которая сотрудничает с его нынешним гоночным коллективом в Формуле-2 — ART Grand Prix.
«Что? Это фейковые новости!» — написал в своих социальных сетях Пуршер.
В общем зачёте пилотов Формулы-2 Пуршер в настоящее время занимает второе место. После девяти этапов чемпионата в активе французского пилота 81 балл. Возглавляет рейтинг бразильский гонщик Фелипе Другович, на счету которого 114 очков. В последней на данный момент гонке чемпионата, Гран-при Монако, Пуршер занял второе место, уступив Друговичу менее секунды.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 7 июня 2022
-
17:41
-
16:42
-
15:49
-
15:18
-
13:50
-
12:51
-
10:59
-
09:32
-
01:45
- 6 июня 2022
-
23:56
-
22:51
-
22:13
-
20:55
-
19:51
-
18:57
-
17:36
-
16:32
-
15:25
-
13:59
-
12:56
-
11:48
-
11:03
-
09:38
- 5 июня 2022
-
23:56
-
22:46
-
20:56
-
19:29
-
18:02
-
16:53
-
16:02
-
15:07
-
14:37
-
12:41
-
12:00
-
11:21