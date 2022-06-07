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Тео Пуршер жёстко отреагировал на предположение о переходе в Формулу-Е

Тео Пуршер жёстко отреагировал на предположение о переходе в Формулу-Е
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Французский гонщик Тео Пуршер, выступающий в Формуле-2, дал жёсткий комментарий относительно слухов по поводу его перехода в Формулу-Е. По сведениям одного из источников, Пуршер может перейти в команду Nissan, которая сотрудничает с его нынешним гоночным коллективом в Формуле-2 — ART Grand Prix.

«Что? Это фейковые новости!» — написал в своих социальных сетях Пуршер.

В общем зачёте пилотов Формулы-2 Пуршер в настоящее время занимает второе место. После девяти этапов чемпионата в активе французского пилота 81 балл. Возглавляет рейтинг бразильский гонщик Фелипе Другович, на счету которого 114 очков. В последней на данный момент гонке чемпионата, Гран-при Монако, Пуршер занял второе место, уступив Друговичу менее секунды.

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