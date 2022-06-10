Росбергу запретили посещать паддок Формулы-1 из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Экс-пилоту Нико Росбергу запретили посещать паддок Формулы-1 из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Многие зрители обратили внимание, что Гран-при Монако немец освещал из своей квартиры. Оказалось, что причиной тому был отказ Росбергу со стороны руководства «Королевских гонок» в предоставлении специального разрешения для невакцинированного персонала.



«Я в полной мере оправился от коронавируса, и поэтому сейчас у меня много антител. Кроме того, я регулярно сдаю анализы на антитела. При таких обстоятельствах мой врач сказал мне, что вакцинация не имеет абсолютно никакого смысла», — приводит слова Росберга издание Sport1.de.

Ярчайшие события в истории гонок Формулы-1 в Баку: