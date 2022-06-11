«Большая авария — вопрос времени». Расселл высказался о проблемах с дельфинированием

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что проблемы с дельфинированием на машинах 2022 года могут привести к серьёзной аварии.
«Большая авария — вопрос времени. Многие из нас с большим трудом удерживают машину на прямой из-за кочек. Мы проезжаем последние повороты на скорости в 320 км/ч, и по асфальту видно, насколько машины близки к поверхности.
Формула-2 – в той же ситуации, у них схожая философия машин. Думаю, что при нынешних технологиях нет необходимости ехать в миллиметрах от земли – это путь к провалу», — приводит слова Расселла The Race.
На протяжении всего старта сезона-2022 команды страдают от проблем, связанных с этим эффектом. Примечательно, что «Мерседес» входит в число команд, которые больше всего страдают из-за этой проблемы.
- 11 июня 2022
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