В решающий момент Леклер снова всех уничтожил! А Алонсо спровоцировал в Баку скандал

В субботу «Феррари» снова быстрее «Ред Булл» — но хватит ли этого для победы?

Q1: Стролл — в стене, Алонсо действует скандально

Два главных момента стартового сегмента — авария Лэнса Стролла и странная, если не сказать скандальная тактика Фернандо Алонсо в самом конце. Начнём с канадца, который стал автором главного провала субботы. Ровно в тот момент, когда Себастьян Феттель показал пятый результат и гарантировал прохождение в топ-15, его напарник со второй попытки всё-таки разбил машину и вызвал появление красных флагов. В этот момент Стролл занимал 19-ю позицию — если не будет штрафов, с неё Лэнс и стартует в воскресенье.

После паузы до конца сегмента оставалось не так много времени, так что часть пилотов оказалась в довольно плотной группе и начала круг сразу друг за другом. И тут случился скандал: возглавивший этот мини-пелотон Фернандо Алонсо начал попытку в слабеньком темпе и в итоге просто начал — специально или случайно — тормозить всех, кто ехал позади него. Вдобавок ко всему испанец ошибся и уехал на обочину в 15-м повороте, вызвав жёлтые флаги.

Фернандо Алонсо Фото: Getty Images

Такое поведение двукратного чемпиона разозлило Алекса Албона, ставшего 17-м: «Его надо наказать. Надо. Это смешно. Он делал так целый круг: он осознанно ехал медленно. Это было так очевидно — то, как он выехал за пределы трассы. Это было смешно. Он затормозил так рано и затем просто поехал на обочину».

Что ж, посмотрим, что покажет телеметрия и будут ли реальные разбирательства… Так или иначе, из-за действий Алонсо и собственного слабого выступления дальше не прошли Магнуссен, Албон, Латифи, Стролл и Шумахер — полный провал «Хааса». Ну а «злодей» Алонсо стал девятым.

Q2: неожиданный провал Боттаса

Во второй части квалификации представители «Ред Булл» и «Феррари» вновь предсказуемо оказались в собственной группе — остальным оставалось бороться за пятое место и далее. При этом лидеры уже начинали проверять пределы трассы: гонщики обеих команд слегка цепляли барьеры, но без последствий.

Если в первом сегменте больше всего вопросов было к «Хаасу», то на сей раз в роли проигравших оказались «Макларен» и «Альфа Ромео». Норрис и Риккардо оказались на обиднейших 11-м и 12-м местах, а у «Альфы» всё получилось ещё хуже: 14-й и 15-й результаты, причём Чжоу впереди Боттаса. Видимо, у Валттери что-то пошло не так. Ну и пятым лишним оказался Окон — при том, что Алонсо с трудом пробился дальше. Отметим плотность борьбы: седьмое и 11-е места разделили чуть более десятой!

Q3: и всё-таки Леклер!

К решающему сегменту квалификации «Феррари» продолжила просыпаться и потихоньку оттеснять назад «Ред Булл». Первая попытка осталась за Карлосом Сайнсом, который на 47 тысячных опередил Леклера, на 126 — Переса и на 175 — Ферстаппена. Неужели испанцу наконец-то удастся опередить напарника в субботу?

Увы, в решающий момент Карлос продолжил собственную серию ошибок 2022 года: пилот «Феррари» допустил помарку на первом секторе, машину повело, и Карлос разом потерял полсекунды — всё было кончено. А вот Леклер, наоборот, собрал практически идеальный круг и снова оказался быстрее всех!

Серхио Перес ограничился тем, что вновь выиграл внутрикомандное сражение у Ферстаппена: мексиканец опередил Макса на полдесятой и проиграл времени поула четверть секунды. При этом по окончании круга Серхио ещё и пожаловался на проблемы с тормозами — то есть потенциально мог ехать ещё быстрее. Так или иначе, Ферстаппену есть о чём подумать, раз он опять проиграл.

Середняки на сей раз отстали очень сильно: занявший пятое место Джордж Расселл проиграл времени Леклера секунду и три десятые. Хэмилтон занял седьмую позицию, уступив напарнику две десятые — между ними втиснулся Гасли. Замкнули топ-10 Цунода, Феттель и Алонсо. И точно ли Фернандо ради такого стоило злить соперников?

Так или иначе, ждём воскресной гонки. Её старт довольно рано по московскому времени — в 14:00.