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«Дерьмо случается. Это гонки». Ферстаппен высказался о сходе Леклера в Баку

«Дерьмо случается. Это гонки». Ферстаппен высказался о сходе Леклера в Баку
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу неудачного выступления своего соперника Шарля Леклера («Феррари») в Баку.

«Дерьмо случается. Это гонки. Это случалось со мной, это случалось со многими людьми в прошлом, и, к сожалению, это происходит с Шарлем сейчас. Если бы я оказался в такой же ситуации, я бы тоже был разочарован, думаю, это вполне нормально, но дело в том, как ты из этого выходишь.

Ты всегда смотришь на то, как улучшить ситуацию, и это то, что мы делали и в начале сезона. Ты извлекаешь из этого уроки, тебе это не нравится, ты злишься, но ты всё меняешь.

Ты всегда должен оставаться в теме, потому что может случиться что-то ещё, и ты должен предотвратить эти проблемы», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

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