«Дерьмо случается. Это гонки». Ферстаппен высказался о сходе Леклера в Баку
Поделиться
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу неудачного выступления своего соперника Шарля Леклера («Феррари») в Баку.
«Дерьмо случается. Это гонки. Это случалось со мной, это случалось со многими людьми в прошлом, и, к сожалению, это происходит с Шарлем сейчас. Если бы я оказался в такой же ситуации, я бы тоже был разочарован, думаю, это вполне нормально, но дело в том, как ты из этого выходишь.
Ты всегда смотришь на то, как улучшить ситуацию, и это то, что мы делали и в начале сезона. Ты извлекаешь из этого уроки, тебе это не нравится, ты злишься, но ты всё меняешь.
Ты всегда должен оставаться в теме, потому что может случиться что-то ещё, и ты должен предотвратить эти проблемы», — приводит слова Ферстаппена ESPN.
Комментарии
- 12 июня 2022
-
23:39
-
22:53
-
22:50
-
21:56
-
21:40
-
21:01
-
20:57
-
20:48
-
19:53
-
19:31
-
19:27
-
19:14
-
19:01
-
18:52
-
18:39
-
17:33
-
17:07
-
16:42
-
16:35
-
16:22
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:41
-
15:18
-
14:53
-
14:42
-
13:58
-
13:52
-
12:47
-
12:03
-
11:59
-
11:34
-
11:21
Партнерский контент