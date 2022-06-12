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Гасли — о дельфинировании: не хочется ходить с палочкой в 30 лет

Гасли — о дельфинировании: не хочется ходить с палочкой в 30 лет
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли после выступления на Гран-при Баку дал комментарий по поводу проблем с дельфинированием в нынешнем сезоне.

«Никогда ещё не было так жестоко, как на этой трассе. Всё тело напряжено. Все выходные, каждое утро, шейный отдел позвоночника и верхняя часть тела были напряжены как никогда раньше. Я рискую своим здоровьем ради результата. И я бы всегда так делал, потому что я гонщик и всегда хочу иметь самую быструю машину.

Мы обсуждали проблему на собрании пилотов. Надеюсь, в ФИА найдут решение, потому что не хочется ходить с палочкой в 30 лет», — приводит слова Гасли Motorsport Total.

Ранее Гасли высказался по поводу итогов Гран-при Азербайджана, а также рассказал о своей борьбе с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном во время гонки.

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