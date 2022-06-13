«Уильямс» может объявить о переходе Пиастри уже в конце июня

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри близок к переходу в «Уильямс», сообщает The Race. По данным источника, в следующем сезоне он будет представлять «Уильямс», а о его переходе может быть объявлено уже в конце июня.

Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился победителем Формулы-3 и Формулы-2. Но пока попасть в Формулу-1 ему не удалось, так как в «Альпин» не было места. В то же время французы не согласовали его аренду в другую команду.

Контракт Пиастри с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» будет должна отпустить его, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо уже подтвердил, что выступит в следующем сезоне. В связи с этим «Альпин» с большой долей вероятности отдал Пиастри в аренду «Уильямсу». В этом случае он заменит в «Уильямсе» Николаса Латифи, который в нынешнем сезоне выступает неудачно. При этом маловероятно, что замена произойдёт по ходу нынешнего сезона.