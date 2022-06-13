Кими Райкконен принял участие в соревнованиях по триатлону
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Победитель Формулы-1 в сезоне-2007, финский автогонщик Кими Райкконен принял участие в соревнованиях по триатлону. Первенство под название Zytturm прошло в швейцарском городе Цуг.
Райкконен преодолел сокращённую дистанцию, включавшую в себя заплыв на 500 м, велоэтап длинною 40 км и бег на 10 км.
Спортсмен занял 62-е место из 168 участников. В плавании он оказался 11-м, на велоэтапе – 73-м, а в беге – 91-м. Отметим, что в своей возрастной категории, 35-44 года, 42-летний Райкконен занял 18-е место.
Напомним, Кими Райкконен завершил карьеру в сентябре 2021 года. Финский автогонщик также является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1.
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