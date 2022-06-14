Ряд фаворитов RDS EUROPE готовит обновления ко второму этапу. Опубликовано его расписание

В ближайшие выходные в окрестностях Москвы, на автодроме ADM Raceway, состоится второй этап чемпионата RDS EUROPE. В субботу, 18 июня, пройдет квалификация, в воскресенье — парные заезды топ-32. В межрегиональных соревнованиях примут участие более 50 спортсменов и 14 команд из 25 городов России.



Региональные серии RDS не проводились на ADM Raceway с 2020 года, и этапа в Мячково с нетерпением ждут и пилоты, и болельщики, ведь эта трасса как нельзя лучше подходит для скоростного и при этом близкого парного дрифта и позволяет в полной мере раскрыть как потенциал автомобилей, так и скилл гонщиков. При этом перипетии борьбы прекрасно видны с любого места трибуны, расположенной в непосредственной близости от соревновательного участка.



Многие участники обещают выехать на второй этап на обновлённых или полностью новых, более мощных автомобилях. Так, чемпион прошлого года Антон Козлов планирует презентовать свою PROБабку (BMW E30), которую готовил для RDS GP. Александр Савкин усиленно готовит DTM-ку на смену 250-сильной E30, на которой завоевал бронзу чемпионата в прошлом году. Чемпион 2020 года Айрат Ибрагимов буквально на днях рассказал, что вместо смены мотора в своей BMW E30 решил сменить платформу целиком и поедет еще пять этапов чемпионата на ГАЗ-24 сокомандника Александра Цапелика. Денис Котельников рассчитывает, что новая BMW E46 поможет ему более успешно реализовать накопленный за прошлый сезон опыт и наконец ворваться в парные заезды.



Другие участники заняты серьёзным ремонтом после встречи с рязанской стеной или проводят плановую техническую подготовку болидов. Здесь и замены двигателя, и новые коробки, и смена ливрей. В общем, прогулка по парку сервиса обещает быть захватывающей даже для тех, кто уже успел рассмотреть парк RDS EUROPE на первом этапе в Рязани. Кстати, вход в паддок включён во все категории билетов.



Также всех болельщиков приглашают посетить автограф-сессию — это уникальная возможность выйти на трассу после парада пилотов и лично пообщаться с любимыми гонщиками. Посещение автограф-сессии включено во все категории билетов на воскресенье и уикенд.

Продажа билетов уже открыта на сайте rdseurope.ru. Мероприятие не имеет возрастных ограничений. Дети до семи лет проходят на соревнования бесплатно, в сопровождении взрослых. Для детей 7–12 лет предусмотрен специальный тариф.