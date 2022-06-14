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Видео: Даниил Квят провёл боксёрскую тренировку

Видео: Даниил Квят провёл боксёрскую тренировку
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Российский гонщик, в прошлом пилот команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал новое видео в социальных сетях. Спортсмен провёл тренировку в боксёрском зале, где показал работу на лапах.

Напомним, в марте Квят обратился к спортивным федерациям и МОК из-за ситуации на Украине, призвав не отстранять российских спортсменов от международных стартов.

Позже стало известно, что Квят вместе с Романом Русиновым отказались подписывать документ Международной автомобильной федерации, позволивший бы им выступать с российской лицензией. Гонщики обратились в одну из иностранных федераций с просьбой о выдаче им лицензии для выступления в чемпионатах WEC и ELMS, однако их команда G-Drive Racing всё же пропустит сезон-2022.

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