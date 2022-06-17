Джордж Расселл отреагировал на инициативу ФИА по борьбе с дельфинированием

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на введение новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования. Ранее не последствия от чрезмерного подпрыгивания автомобилей жаловались многие гонщики.



«Отрадно видеть, что они сразу же приняли меры, и им не потребовались недели, месяцы и всякие политические решения, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Когда дело доходит до безопасности, всё должно быть решено как можно скорее. Так что здорово, что всё произошло так быстро. Думаю, положительный эффект почувствуют все пилоты», — приводит слова Расселла The Race.

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Ранее новую директиву ФИА прокомментировал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.