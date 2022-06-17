Стартовала продажа билетов на GARAGE FEST Игора Драйв 6 и 7 августа

6 и 7 августа 2022 года впервые на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится двухдневный фестиваль – GARAGE FEST Игора Драйв. Гостей мероприятия ожидают яркие спортивные соревнования, развлекательные активности, мастер-классы, которые будут интересны как взрослым, так и детям, и, разумеется, концерты.
Концертная площадка автодрома «Игора Драйв» станет одним из центров притяжения: разные музыкальные направления, выступление известных артистов и диджеев страны с любимыми и узнаваемыми хитами. GARAGE FEST Игора Драйв – это не просто летний фестиваль музыки и скорости, это крупномасштабное событие.
Гостям фестиваля будет предложена разнообразная развлекательная программа: мастер-классы, лектории, фотозоны, а также мотокросс шоу – захватывающие дух прыжки, похожие на полёты. Вдохновившись атмосферой фестиваля, гости смогут попробовать свои силы, испытав гоночные услуги автодрома «Игора Драйв»: дрифт такси, картинг и многое другое. А для маленьких посетителей фестиваля предусмотрена детская площадка.
Любители автоспорта смогут поболеть за участников увлекательной четырёхчасовой гонки на выносливость Russian Endurance Challenge 2022, в которой выступят такие именитые спортсмены, как Михаил Алёшин и Роман Русинов.
Специально для GARAGE FEST будет создана выставка редких и коллекционных автомобилей. Гости смогу увидеть уникальные гоночные экспонаты автопрома, познакомиться с редкими экземплярами и эффектными спорткарами. Помимо экспозиции, состоятся заезды редких автомобилей по современному гоночному треку «Игора Драйв».
Билеты на GARAGE FEST Игора Драйв можно приобрести на сайте РОСГОНОК.
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