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Мик Шумахер: всё тело было в синяках после Баку

Мик Шумахер: всё тело было в синяках после Баку
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал о том, что испытывал дискомфорт во время Гран-при Баку.

«Это была очень тяжёлая гонка, я почувствовал дискомфорт в спине уже на 10-м или 15-м круге. Под конец гонки боль уже была достаточно сильной. Из-за дельфинирования у нас нет возможности восстановиться по ходу круга. Раньше можно было немного расслабиться, сейчас тело в постоянном напряжении. На каждом круге меня било ремнём безопасности, теперь всё тело в синяках. Нам приходится использовать другие мышцы за рулём, нужно к этому привыкнуть.

Я слышал историю об одном гонщике, выступавшем в 70-х годах. У них тоже возникли проблемы с дельфинированием, и ему пришлось уйти из гонок», — приводит слова Шумахера GP Fans.

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