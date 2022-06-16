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ФИА выпустила техническую директиву для борьбы с эффектом дельфинирования в Формуле-1

ФИА выпустила техническую директиву для борьбы с эффектом дельфинирования в Формуле-1
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Международная автомобильная федерация выпустила техническую директиву для команд Формулы-1, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования, сообщает официальный сайт организации.

Согласно заявлению ФИА, в федерации уделят большее внимание изучению планок и подставок, которые расположены непосредственно под днищем болида. Данный вопрос будет касаться как их конструкций, так и износа элементов.

Кроме того, ФИА планирует сформировать определяющий показатель, который будет высчитываться на основе данных о вертикальном ускорении движений болида. За счёт этого будет высчитан допустимый предел вертикальных колебаний болида. Сейчас данная формула находится в доработке.

Кроме того, ФИА планирует провести техническое совещание с командами, чтобы определить возможные меры для снижения эффекта дельфинирования в среднесрочной перспективе.

Сообщается, что у ФИА есть опасения по поводу непосредственного физического воздействия на здоровье гонщиков, некоторые из которых сообщили о болях в спине после недавних событий.

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