Леклер — о новой директиве ФИА: вся проделанная нами работа выброшена в мусорное ведро
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен решением ФИА внести новую директиву, призванную бороться с эффектом дельфинирования.
«Конечно, я понимаю точку зрения Джорджа. То, как он и Льюис вылезали из своих машин в Баку, — нехорошо и неприемлемо. С другой стороны, нельзя недооценивать объём работы, проделанный командами в последние несколько месяцев, чтобы разобраться с этой проблемой. С тех пор как мы опробовали новые болиды, это наш главный приоритет и, думаю, мы добились в этом существенного прогресса.
Теперь же вся проделанная нами работа выброшена в мусорное ведро. Это моя точка зрения. Я понимаю, что у «Мерседеса» проблемы, но я думаю, были способы исправить это», — приводит слова Леклера Grandprix247.
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