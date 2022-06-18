Феттель: Я пару раз терял машину на подходе к первому повороту

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель оценил шансы своей команды занять высокие места на стартовой решётке в субботней квалификации Гран-при Канады.



«На этой трассе приходится сложно, особенно после нескольких лет отсутствия. Я пару раз терял машину на подходе к первому повороту. Но в целом машина вела себя довольно хорошо. Тем не менее, считаю, что нам следует быть реалистами в отношении предстоящей квалификации. Мы постоянно совершенствуемся, но нам еще предстоит кое-что сделать. Думаю, суббота может получиться непростой. Погодные условия были непредсказуемыми, и, похоже, нас ждёт еще один сухой и влажный день. Но я с нетерпением жду того, что преподнесет нам погода», – приводит слова немецкого гонщика The Checkered Flag



Феттель показал четвёртый результат во второй свободной практике Гран-при Канады, уступив лидеру 0,315 секунды. Его партнёр по «Астон Мартин» Лэнс Стролл продемонстрировал двенадцатое время (+1,269 секунды).

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