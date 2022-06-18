Оскар Пиастри подпишет контракт с «Уильямсом»

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1, сообщает The Race. Контракт действующего чемпиона Формулы-2 с «Уильямсом» на 2023 год находится на завершающей стадии подписания. Напарником австрийца станет Александер Албон.
Руководитель альпийской команды Отмар Шафнауэр утвердительно ответил на вопрос по поводу участия Пиастри в гонках Формулы-1 в следующем году.
«Мы никогда не обсуждаем детали наших контрактов с гонщиками. Так что, как бы мне ни хотелось рассказать вам о них – не думаю, что смогу это сделать», – добавил Шафнауэр.
Ранее сообщалось, что Пиастри может заменить Николаса Латифи на Гран-при Великобритании – 2022. Сам канадец категорически отрицал, что покинет команду в середине сезона.
Оскар Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился победителем Формулы-3 и Формулы-2.
Контракт австрийского гонщика с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» должна будет отпустить австралийца, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо очень близок к заключению нового контракта.
- 18 июня 2022
-
19:54
-
18:55
-
18:34
-
18:17
-
17:41
-
17:23
-
16:39
-
16:27
-
16:00
-
15:57
-
15:04
-
14:33
-
13:22
-
13:02
-
12:07
-
11:00
-
10:32
-
10:25
-
09:48
-
09:14
-
02:31
-
02:25
-
02:20
-
02:16
-
02:00
-
01:45
-
01:02
-
00:54
-
00:02
- 17 июня 2022
-
23:50
-
22:37
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
20:48