Оскар Пиастри подпишет контракт с «Уильямсом»

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри в следующем сезоне будет выступать в Формуле-1, сообщает The Race. Контракт действующего чемпиона Формулы-2 с «Уильямсом» на 2023 год находится на завершающей стадии подписания. Напарником австрийца станет Александер Албон.



Руководитель альпийской команды Отмар Шафнауэр утвердительно ответил на вопрос по поводу участия Пиастри в гонках Формулы-1 в следующем году.



«Мы никогда не обсуждаем детали наших контрактов с гонщиками. Так что, как бы мне ни хотелось рассказать вам о них – не думаю, что смогу это сделать», – добавил Шафнауэр.



Ранее сообщалось, что Пиастри может заменить Николаса Латифи на Гран-при Великобритании – 2022. Сам канадец категорически отрицал, что покинет команду в середине сезона.



Оскар Пиастри считается одним из самых перспективных пилотов. Он становился победителем Формулы-3 и Формулы-2.



Контракт австрийского гонщика с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» должна будет отпустить австралийца, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо очень близок к заключению нового контракта.

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