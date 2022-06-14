Блестящий талант близок к дебюту в Формуле-1. От этого трансфера выиграют все

В последнее время всё чаще и чаще всплывают различные инсайды касательно будущего пилота академии «Альпин» Оскара Пиастри. Ряд источников сообщает, что в следующем сезоне талантливый австралиец займёт место Николаса Латифи в «Уильямсе». По информации The Race, британская команда должна объявить о подписании контракта с Пиастри уже в преддверии гоночного уикенда на «Сильверстоуне». К чему приведёт этот трансфер и кто от него выиграет? Попытаемся разобраться.

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«Альпин» больше не может держать Пиастри в запасе

В декабре прошлого года Оскар Пиастри оформил титул в чемпионате Формулы-2, чем серьёзно осложнил жизнь юниорской программе «Альпин» – австралийца буквально было некуда девать. Остаться ещё на один сезон в Ф-2 запрещали правила (чемпион серии больше не имеет права в ней выступать), а в главной команде французов Пиастри банально никто не ждал – по крайней мере, так рано. В итоге на сезон-2022 для Оскара нашлось лишь место официального резервиста в «Альпин».

Таким образом, французы нашли применение главному таланту своей академии, но только временное. Держать на скамейке запасных столь одарённого пилота на протяжении двух сезонов подряд – затея крайне сомнительная и опасная. Нет никаких гарантий, что Пиастри согласится покорно ждать до 2024 года, пока истекут контракты Окона и Алонсо (с Фернандо соглашение ещё не подписано, но, согласно некоторым инсайдам, он также останется в команде до 2024-го). Тем более что Оскар как главный талант поколения наверняка будет востребован на рынке пилотов. «Макларен» уже обратил внимание на действующего чемпиона Ф-2, выбрав его в качестве официального резервиста на этот сезон. Учитывая сомнительные перспективы Даниэля Риккардо в команде из Уокинга, Пиастри вполне реально может стать трансферной целью «Макларена». А это уже по-настоящему опасно для «Альпин».

Даже сам Пиастри в конце прошлого сезона открыто заявлял, что не собирается сидеть без дела два года подряд: «Я буду сильно раздражён, литературно выражаясь, если не буду на решётке в 2023-м, ведь я не знаю, как мне ещё себя проявить».

Так перед руководством французской команды возникла очень непростая задача: найти молодому австралийцу место в Формуле-1.

Переход Пиастри в «Уильямс» выгоден всем…. и даже Латифи

Если верить ряду инсайдеров, «Альпин» удалось договориться с «Уильямсом» о подписании Пиастри в качестве боевого пилота на следующий сезон. Парадоксально, но от этой сделки выиграют абсолютно все (практически нереальная ситуация для Ф-1). Посудите сами.

«Альпин» наконец-таки предоставит Оскару гоночную практику в Формуле-1, тем самым сохранив в своей системе главного таланта поколения.

В свою очередь, Пиастри сможет в полной мере адаптироваться к миру «Королевских гонок». Относительно неконкурентоспособный «Уильямс» – очень хороший вариант для подобной обкатки. Выступая на первых порах за скромный коллектив, Оскар сможет вдоволь наошибаться и набраться необходимого опыта перед дебютом за главную команду («Альпин»). Рецепт действенный – Джордж Расселл не даст соврать.

Что касается «Уильямса», то британская команда также выиграет от всех этих перестановок. Во-первых, место откровенного рента-драйвера Николаса Латифи займёт мегаталантливый чемпион Формулы-2. Удручающие результаты канадца не могут радовать руководство команды, особенно учитывая, что чёрно-синий болид «Уильямса» не так уж и безнадёжен, как может показаться на первый взгляд. В первых восьми гонках сезона Алекс Албон дважды финишировал в топ-10, а значит, при определённых обстоятельствах «Уильямс» всё же способен бороться за очки. При таких обстоятельствах австралиец очень даже пригодится команде из Гроува.

Во-вторых, вполне вероятно, трансферная эпопея с участием Пиастри станет неким анонсом дальнейшего сотрудничества «Уильямса» и «Рено». Понятное дело, что просто так команда из Гроува не предоставит место пилоту академии «Альпин» (как и любому другому гонщику), особенно учитывая, что ради австралийца придётся отказаться от стабильных выплат со стороны Николаса Латифи.

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Платой за место Пиастри в кокпите «Уильямса» могут стать моторы «Рено». На сегодняшний день этот вопрос как никогда актуален для британского коллектива, ведь не так давно Тото Вольф заявил о намерениях «Мерседеса» отказаться от одной из клиентских команд. Несложно догадаться, что в компании «Макларена» и «Астон Мартин» слабым звеном окажется именно «Уильямс». Таким образом, команда из Гроува, помимо талантливого новичка, получит ещё и надёжного поставщика двигателей (как минимум сможет протянуть ещё три года до прихода «Фольксвагена» в Ф-1).

Ну и, конечно же, нельзя забывать про Николаса Латифи, который на первый взгляд видится главной жертвой во всей этой истории. Если отбросить в сторону сантименты, уход из Формулы-1 может здорово помочь дальнейшему развитию гоночной карьеры канадца. Очевидно, что Латифи – далеко не самый одарённый пилот. Его дальнейшие перспективы в Ф-1 ограничиваются статусом рента-драйвера и прозябанием в одной из команд-аутсайдеров (более боеспособным коллективам он попросту не нужен). Поэтому, как бы это печально ни звучало, своего потолка в «Королевских гонках» Николас уже достиг и сейчас попросту катается в своё удовольствие без каких-либо внятных целей и амбиций.

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А вот если Латифи покинет мир Формулы-1, то он не просто сэкономит для своей семьи несколько миллионов долларов, но ещё и получит шанс перезапустить собственную гоночную карьеру. Да, чемпиона Ф-1 из него не получилось, но не стоит забывать о существовании других гоночных серий. История автоспорта помнит множество примеров, когда пилоты, у которых не получалось в «Королевских гонках», позднее преуспевали в других чемпионатах.

Например, канадец может обратить внимание на главную гоночную серию Америки IndyCar. Как показывает пример недавнего победителя гонки «Инди-500» Маркуса Эрикссона, IndyCar – отличный вариант для перезапуска карьеры после неудач в Формуле-1. Тем более что с теми деньгами, которыми обладает Латифи, у него не должно возникнуть проблем с поиском команды в новом чемпионате.

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Таким образом, вероятный переход Оскара Пиастри в «Уильямс» убивает сразу трёх зайцев. «Альпин» сохранит в своей системе талантливого воспитанника, который в будущем сможет стать лидером команды, непосредственно Пиастри не зачахнет от скуки, тренируясь в основном на симуляторе, а «Уильямс» получит и способного пилота, и силовые установки. Осталось только дождаться официальных новостей. Согласитесь, будет обидно, если столь интересная история так и не воплотится в жизнь.