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Феттель отказался от скандального дизайна шлема перед стартом Гран-при Канады

Феттель отказался от скандального дизайна шлема перед стартом Гран-при Канады
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель не стал надевать на Гран-при Канады шлем с особым дизайном, который был посвящён экологической проблеме.

В пятницу и субботу Феттель выходил в футболке с надписью «Прекратите добывать нефтеносные пески — это преступление против климата в Канаде». Такой же лозунг был размещён на шлеме немецкого пилота.

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак утверждает, что команда не влияла на решение Феттеля.

«Нет, нет. Он просто хотел привлечь внимание к проблеме с помощью футболки и шлема, а потом просто в какой-то момент решил, что уже донёс нужный посыл и поменял шлем. И он не может ходить в одной и той же футболке. Да, обычно он выступает в одном шлеме и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, но тут решил иначе. Он волен сам решать», — цитирует Крака RaceFans.

Сам Феттель отказался комментировать ситуацию и сослался на то, что у него с собой бывает несколько шлемов.

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