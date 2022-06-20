Сайнс: мы были быстрее «Ред Булл» в Канаде

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его команда была быстрее «Ред Булл» на Гран-при Канады.
«Я особенно доволен нашим темпом, тем, как нам удавалось оказывать давление на Макса на протяжении всей гонки. Честно говоря, мы попробовали всё, и мы были очень, очень близки к победе сегодня, так что я возьму положительные моменты и продолжу попытки в следующей гонке.
Положительным моментом является то, что мы были быстрее «Ред Булл». Мы были быстрее всю гонку, просто здесь немного сложнее обгонять», — приводит слова Сайнса RaceFans.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.
5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.
6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +24,945.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.
13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.
15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.
16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.
18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.
20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.
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