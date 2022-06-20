Сайнс: мы были быстрее «Ред Булл» в Канаде

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс считает, что его команда была быстрее «Ред Булл» на Гран-при Канады.

«Я особенно доволен нашим темпом, тем, как нам удавалось оказывать давление на Макса на протяжении всей гонки. Честно говоря, мы попробовали всё, и мы были очень, очень близки к победе сегодня, так что я возьму положительные моменты и продолжу попытки в следующей гонке.

Положительным моментом является то, что мы были быстрее «Ред Булл». Мы были быстрее всю гонку, просто здесь немного сложнее обгонять», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Формула-1. Гран-при Канады. Гонка



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

2. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0,993.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,006.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +12,313.

5. Шарль Леклер («Феррари») +15,168.

6. Эстебан Окон («Альпин») +23,890.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +24,945.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +25,247.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +26,925.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +38,222.

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +43,047.

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +44,245.

13. Алекс Албон («Уильямс») +44,893.

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +45,183.

15. Ландо Норрис («Макларен») +52,145.

16. Николас Латифи («Уильямс») +59,978.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08,180.

18. Серхио Перес («Ред Булл») — сошёл.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сошёл.

20. Мик Шумахер («Хаас») — сошёл.