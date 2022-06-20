Сайнс назвал решение «Феррари», которое не сработало в концовке Гран-при Канады
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Пилот команды «Феррари», испанский автогонщик Карлос Сайнс-младший назвал ключевую ошибку, по его мнению, стоившую ему борьбы за победу на прошедшем Гран-при Канады. Напомним, Сайнс стал вторым, уступив пилоту «Ред Булл» голландцу Максу Ферстаппену.
«Сейфти-кар оставался на трассе дольше, чем ожидал я и ожидала команда. Когда дали зелёный флаг, до финиша оставалось около 16 кругов, что было подходящим расстоянием для того, чтобы перейти на «софт» и попытаться обойти Макса, пока у него разогревается «хард».
Сейчас об этом легко говорить. Но в тот момент, когда до финиша оставалось ещё более 20 кругов, «хард», без сомнений, был лучшим вариантом, особенно учитывая, что у Макса он свежее. Очень обидно», – приводит слова испанца издание RaceFans.
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