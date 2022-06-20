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Марко: когда Хэмилтон попадает на подиум, выбраться из машины ему удаётся намного проще

Марко: когда Хэмилтон попадает на подиум, выбраться из машины ему удаётся намного проще
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поддел семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона относительно его проблем со здоровьем, якобы вызванных дельфинированием машин.

«Наши пилоты — наш самый ценный актив. Мы должны делать так, чтобы они всегда были в оптимальной кондиции. Техническая директива ФИА нуждается в доработке, потому что в настоящий момент параметры слишком расплывчатые. Сейчас условия слишком произвольны, и в основном это затронет тех, кто жалуется больше всех.

Хэмилтон? После гонки в Канаде Льюис очень быстро выбрался из кокпита машины. Когда он попадает на подиум, делать это ему внезапно становится проще», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

Напомним, после финиша Гран-при Азербайджана Хэмилтон долгое время не мог покинуть болид из-за болей в спине.

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