Марко: когда Хэмилтон попадает на подиум, выбраться из машины ему удаётся намного проще

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поддел семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона относительно его проблем со здоровьем, якобы вызванных дельфинированием машин.
«Наши пилоты — наш самый ценный актив. Мы должны делать так, чтобы они всегда были в оптимальной кондиции. Техническая директива ФИА нуждается в доработке, потому что в настоящий момент параметры слишком расплывчатые. Сейчас условия слишком произвольны, и в основном это затронет тех, кто жалуется больше всех.
Хэмилтон? После гонки в Канаде Льюис очень быстро выбрался из кокпита машины. Когда он попадает на подиум, делать это ему внезапно становится проще», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.
Напомним, после финиша Гран-при Азербайджана Хэмилтон долгое время не мог покинуть болид из-за болей в спине.
- 20 июня 2022
-
22:02
-
21:55
-
20:43
-
20:26
-
19:52
-
19:42
-
19:04
-
18:42
-
17:41
-
17:16
-
16:34
-
16:02
-
15:51
-
15:41
-
14:23
-
14:01
-
13:14
-
13:14
-
12:45
-
11:33
-
11:13
-
11:11
-
10:52
-
10:41
-
10:39
-
10:25
-
09:39
-
09:36
-
08:15
-
01:10
-
00:56
-
00:51
-
00:38
-
00:30
-
00:13