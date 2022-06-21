Леклер рассказал, как расценивает отставание от Ферстаппена в общем зачёте пилотов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу своего отставания от действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена («Ред Булл») в общем зачёте пилотов. Напомним, после Гран-при Канады голландец увеличил свой отрыв до 49 очков.
«Меня это мотивирует. Мотивирует, потому что я знаю, насколько быстра наша машина. Не волнуюсь, я просто очень мотивирован, чтобы наконец-то провести чистый уикенд и показать, что мы сильны. Очевидно, что у «Ред Булл» тоже было несколько проблем. Так что, безусловно, надёжность будет ключевым фактором в дальнейшей борьбе. Но это то, что нам нужно. Всякий раз, когда у нас более сложные уикенды, как в этот уикенд, нужно просто набирать хорошие очки. Именно это мы и сделали», – приводит слова Леклера Racingnews365.
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