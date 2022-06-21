Хорнер: проблемы «Мерседеса» в концепции болида, а не в регламенте
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не считает, что новая директива поможет бороться с дельфинированием.
«Как минимум до Гран-при Канады проблема с дельфинированием наиболее явной была только у одной команды — у «Мерседеса». И зависит это тоже от команды, это ведь они отвечают за машину. Если другие не сталкиваются с теми же проблемами, то значит команда может исправить всё.
Знаю, что были жалобы от других гонщиков. Наши никогда не жаловались на эффект дельфинирования. Они только указали на неровности трассы и на то, что можно было переложить асфальт. Но именно с подпрыгиванием проблем не было. У «Мерседеса» чересчур жёсткая подвеска, так что проблема в концепции их болида, а не в регламенте», — цитирует Хорнера Motorsport.
Комментарии
- 21 июня 2022
-
11:52
-
11:48
-
11:35
-
10:58
-
10:38
-
09:45
-
09:27
-
09:27
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
08:00
-
00:21
-
00:01
- 20 июня 2022
-
22:58
-
22:02
-
21:55
-
20:43
-
20:26
-
19:52
-
19:42
-
19:04
-
18:42
-
17:41
-
17:16
-
16:34
-
16:02
-
15:51
-
15:41
-
14:23
-
14:01
-
13:14
-
13:14
-
12:45
-
11:33
Партнерский контент