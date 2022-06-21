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Хорнер: проблемы «Мерседеса» в концепции болида, а не в регламенте

Хорнер: проблемы «Мерседеса» в концепции болида, а не в регламенте
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не считает, что новая директива поможет бороться с дельфинированием.

«Как минимум до Гран-при Канады проблема с дельфинированием наиболее явной была только у одной команды — у «Мерседеса». И зависит это тоже от команды, это ведь они отвечают за машину. Если другие не сталкиваются с теми же проблемами, то значит команда может исправить всё.

Знаю, что были жалобы от других гонщиков. Наши никогда не жаловались на эффект дельфинирования. Они только указали на неровности трассы и на то, что можно было переложить асфальт. Но именно с подпрыгиванием проблем не было. У «Мерседеса» чересчур жёсткая подвеска, так что проблема в концепции их болида, а не в регламенте», — цитирует Хорнера Motorsport.

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