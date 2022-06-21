Росберг: у Сайнса нет ничего, чтобы стать чемпионом мира

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал борьбу Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса на финише Гран-при Канады.
«Нельзя недооценивать давление, которое оказывал Сайнс. Когда находишься внутри машины, это ужасное чувство. Вроде ты всё сделал идеально, а затем из-за машины безопасности позади тебя оказывается «Феррари», у которой есть три зоны DRS и она давит на тебя. Малейшая ошибка — и всё, но Макс справился.
Что касается Сайнса, то у него есть всё, чтобы быть хорошим пилотом, но нет ничего, чтобы стать чемпионом мира. Леклер обгонял его в каждой гонке. Сайнсу нужно ещё много работать, у него теперь другая машина, так что, возможно, потребуется больше времени, чтобы окончательно привыкнуть к ней», — цитирует Росберга Sky Sports.
Карлос Сайнс на Гран-при Канады финишировал сразу после Макса Ферстаппена.
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