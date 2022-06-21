Хорнер: Ферстаппен выиграл бы и без машины безопасности

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер уверен, что Макс Ферстаппен в любом случае одержал бы победу на Гран-при Канады.
«Когда появилась первая виртуальная машина безопасности, наши колёса немного зернились, и мы отправили Макса в боксы. Таким образом, было ясно, что нам нужно два пит-стопа. Все данные наших измерений после второй остановки показывают, что Макс обошёл бы Сайнса примерно за 10 кругов до финиша. Так что Ферстаппен выиграл бы и без машины безопасности.
Мы были в обычных условиях и начали догонять. Мне интересно, какой износ шин был бы у Карлоса. После ухода машины безопасности Макс не позволял Сайнсу приблизиться более чем на 0,7 секунды, но в то же время не мог добиться преимущества в секунду. Три зоны DRS оставили «Феррари» в игре», — цитирует Хорнера Motosport Total.
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