В «Мерседесе» рассказали о готовящемся пакете обновлений для Гран-при Великобритании
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот сообщил о пакете обновлений, который готовит команда к Гран-при Великобритании.
«Вы можете быть уверены в том, что мы сделаем всё, что в наших силах. Мы привезём в Сильверстоун новинки, будем пытаться добиться прогресса и получить темп от той машины, которая у нас есть, от того пакета деталей, который у нас есть, добавив к нему новые вариации.
Но стоит быть честными с самими собой и сказать, что сейчас мы отстаём от лидеров — »Ред Булл" и «Феррари». Думаю, что в нормальной гонке нам будет тяжело.
Думаю, что Сильверстоун подойдёт нам лучше, чем Барселона. Что бы ни случилось, мы в любом случае будем атаковать изо всех сил", — цитирует Майка Эллиота PlanetF1.
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