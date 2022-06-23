В «Мерседесе» рассказали о готовящемся пакете обновлений для Гран-при Великобритании

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиот сообщил о пакете обновлений, который готовит команда к Гран-при Великобритании.



«Вы можете быть уверены в том, что мы сделаем всё, что в наших силах. Мы привезём в Сильверстоун новинки, будем пытаться добиться прогресса и получить темп от той машины, которая у нас есть, от того пакета деталей, который у нас есть, добавив к нему новые вариации.



Но стоит быть честными с самими собой и сказать, что сейчас мы отстаём от лидеров — »Ред Булл" и «Феррари». Думаю, что в нормальной гонке нам будет тяжело.



Думаю, что Сильверстоун подойдёт нам лучше, чем Барселона. Что бы ни случилось, мы в любом случае будем атаковать изо всех сил", — цитирует Майка Эллиота PlanetF1.