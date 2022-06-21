Прошёл бы Леклер Макса и почему шансы «Феррари» стремятся к нулю? Разбор Гран-при Канады

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Канады Формулы-1, завершившегося очередной победой Макса Ферстаппена.

Сделал ли Сайнс всё возможное для обгона Ферстаппена или есть ощущение, что где-то не доработал?

— Считаю, Карлос сделал всё, что мог. Его шины были свежее Макса на 10 кругов, что вроде бы много, но оказалось недостаточно. Всё равно обгон если бы и был, то на прямой. А у «Ред Булл» «прямики» лучше, чем у «Феррари». Максу свежести шин хватило, а «Феррари» «прямиков» — нет.

Сумел бы Леклер на месте Сайнса пройти Макса или хотя бы провести полноценную атаку?

— Леклер тоже проезжал пилотов «Альпин» в шпильке на торможении, а не с DRS. Думаю, разницы особо не было. Может, Леклер был бы чуть агрессивнее, но разница в результате вряд ли была бы.

Карлос Сайнс преследует Макса Ферстаппена Фото: Clive Mason/Getty Images

Есть ли у Леклера и «Феррари» шанс против настолько сильного Макса?

— Перес сошёл по техническим причинам, поэтому технические трудности всегда могут достать и Макса. Но пока разрыв огромный, и, самое важное, Макс и «Ред Булл» сами не ошибаются. Теперь они могут себе позволить меньше рисковать. А у «Феррари» обратная ситуация. Нужно будет рисковать и по стратегии, и со всем другим, что будет провоцировать ошибки. Если учесть, что «Феррари» их и так часто допускает, то шансы, как по мне, стремятся к нулю.

«Мерседес» сильно смотрелся в Канаде. Ждать ли от них ещё большего дальше? Может, даже борьбы за победы?

— Не знаю, как 20 секунд отставания к середине дистанции можно назвать сильным [выступлением]. Мне кажется, уже хватит считать, что «Мерседес» возьмёт и поедет. Уже почти середина сезона, чемпионат потерян. Думаю, они мыслями в следующем сезоне. Ну, доедут они в 20 секундах к концу гонки — класс. После «самовозок» последних лет это провал в любом случае.

Справедливо ли Алонсо дали штраф за виляние на прямой перед Боттасом?

— Конечно, заслуженно. Машины Ф-1 очень широкие. С камеры Фернандо движения рулём не такие и большие, но они есть. Алонсо поменял траекторию около четырёх раз, так что да, штраф заслуженный.

Правы ли были стюарды, когда заставили Магнуссена менять повреждённое антикрыло?

— Увы, такие правила. Если бы эта пластина просто оторвалась при контакте с Льюисом, то стюарды не просили заехать. Думаю, тогда бы он сам заехал. Но по правилам всегда будут просить заехать, когда у тебя болтается элемент оперения и потенциально может улететь в любую сторону, в том числе и в маршала на посту безопасности. Таковы требования.

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Шумахер шестой в квалификации, Чжоу восьмой в гонке — как оцените их выступления?

— Мик хоть и был шестой в квалификации, но позади Кевина. Да, хороший результат, но в Ф-1 если ты позади напарника, значит, недостаточно хороший. Ну а Чжоу провёл хорошую, сильную гонку.

Есть ли оправдания ошибке Цуноды на выезде с пит-лейна?

— Очень глупая ошибка. Выглядит она ещё глупее, чем есть на самом деле. На въезде и выезде с пит-лейна легко потерять много времени. При этом там грязнее, чем на всей трассе, а проехать надо на грани. Мы уже видели, что иногда пилоты подубираются на пит-лейне. Льюис в Сочи, а из самого известного — как Култхард лет 30 назад закончил свою гонку на въезде в пит-лейн Аделаиды. Бывает.

«Макларен» медленный и допускает ошибки — что происходит с командой и сможет ли она отыграться?

— Не очень понимаю, что значит — отыграться. Они середняки. И всё равно там всё близко. Думаю, будем их видеть на грани первой десятки на одних трассах и вне десятки на других.