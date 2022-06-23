Коронел рассказал, что ему написал Ферстаппен после аварии в Сильверстоуне в 2021 году

Голландский гонщик и эксперт Том Коронел рассказал о сообщении, которое он получил от пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после его аварии с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании 2021 года.
«Этот парень не может справиться с давлением, ха-ха. Не волнуйся, Томми, мы победим его в этом году», — написал Макс Ферстаппен Коронелу по пути в больницу.
«Я общался с Ферстаппеном даже когда он ехал из Сильверстоуна в больницу. Говорю вам, он никогда не жаловался на то, что его выбили. Он просто сказал: Томми, не волнуйся, мы его догоним. Он был на пути в госпиталь сразу после аварии. Он не жаловался на то, что его выбили, не жаловался на боль. Он просто сказал: „Ха, этот парень не справляется с давлением, мы отыграемся“. Значит, у тебя уже не яйца, а мячи для фитнеса. Это показывает настрой. Макс невероятно силён психологически», — приводит слова Тома Коронелу Daily Express.
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