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Ферстаппен: не стоит драматизировать риск дельфинирования для здоровья

Ферстаппен: не стоит драматизировать риск дельфинирования для здоровья
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что опасность дельфинирования для здоровья действительно так высока.

«Есть много видов спорта, в которых можно получить травмы. Когда ты завершаешь карьеру, то ты уже не бываешь таким, как в 20 лет. У футболистов возникают проблемы с коленями, у них бывают различные травмы. Гонщики мотокросса и MotoGP часто получают переломы. Всегда нужно оценивать, достаточно ли ты быстр, и если нет, приходится идти на дополнительный риск. Это наш вид спорта. Это то, чем нам нравится заниматься.

Конечно, дельфинирование – это не очень хорошо. Но одни команды с этим справились лучше, а другие — хуже. В принципе, справиться с этой проблемой возможно. Так что я не думаю, что нужно излишне драматизировать этот момент», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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