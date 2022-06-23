Ферстаппен: не стоит драматизировать риск дельфинирования для здоровья

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что опасность дельфинирования для здоровья действительно так высока.



«Есть много видов спорта, в которых можно получить травмы. Когда ты завершаешь карьеру, то ты уже не бываешь таким, как в 20 лет. У футболистов возникают проблемы с коленями, у них бывают различные травмы. Гонщики мотокросса и MotoGP часто получают переломы. Всегда нужно оценивать, достаточно ли ты быстр, и если нет, приходится идти на дополнительный риск. Это наш вид спорта. Это то, чем нам нравится заниматься.



Конечно, дельфинирование – это не очень хорошо. Но одни команды с этим справились лучше, а другие — хуже. В принципе, справиться с этой проблемой возможно. Так что я не думаю, что нужно излишне драматизировать этот момент», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.