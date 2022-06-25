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«Порше» представил новую машину для гонок на выносливость

«Порше» представил новую машину для гонок на выносливость
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Автоконцерн «Порше» представил на Фестивале скорости в Гудвуде спортпрототип с индексом 963, сообщает официальный сайт компании. В следующем году «Порше» совместно с командой «Пенске» выставит заводской коллектив в двух высших классах соревнований — чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и американской серии IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Спортпрототип будет представлен в категории LMP2.

Ливрея спортпрототипа выполнена в традиционных цветах – белом, красном и чёрном. Данный прототип уже проехал почти восемь тысяч километров на тестах в первой половине 2022 года. Дебют новинки в соревнованиях состоится в январе 2023 года на «24 часах Дайтоны». Всего будет построено четыре таких спортпрототипа.

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