Хилл не считает «Мерседес» серьёзным соперником для «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о перспективах «Мерседеса» в нынешнем сезоне.



«Если вы посмотрите на то, в каком темпе выступает «Мерседес», то увидите, что далеко позади лидеров. Иногда им удаётся показать хороший темп в гонке, но при этом вы не знаете, насколько быстрее может ехать Макс Ферстаппен, который обычно старается беречь шины. «Ред Булл» не стремится выжимать максимум из машины, если в этом нет необходимости. Думаю, что «Мерседесу» предстоит сделать немало вещей, чтобы вновь стать серьёзным соперником», — цитирует Хилла Racingnews365.



На Гран-при Канады пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл финишировали на третьем и четвёртом местах соответственно. Для Хэмилтона это второй подиум в сезоне.