«Пока слишком рано». Вольф — о будущем Хэмилтона в «Мерседесе»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его в полной мере устраивает нынешняя пара пилотов в лице британцев Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. При этом Вольф подчеркнул, что ещё не время говорить о новом контракте с Хэмилтоном. Нынешнее соглашение семикратного чемпиона Формулы-1 с немецкой командой истекает в конце 2023 года.
«А что, мы уже начинаем говорить о контрактах на 2024 год? В июне 2022 года? У нас с Льюисом хорошие отношения, и нет никаких сомнений в том, что мы здорово проведём и следующий сезон. Но говорить о 2024-м пока слишком рано. При этом подчеркну, что лучшей пары пилотов нельзя и пожелать», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.
Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями:
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