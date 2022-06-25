«Пока слишком рано». Вольф — о будущем Хэмилтона в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его в полной мере устраивает нынешняя пара пилотов в лице британцев Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла. При этом Вольф подчеркнул, что ещё не время говорить о новом контракте с Хэмилтоном. Нынешнее соглашение семикратного чемпиона Формулы-1 с немецкой командой истекает в конце 2023 года.



«А что, мы уже начинаем говорить о контрактах на 2024 год? В июне 2022 года? У нас с Льюисом хорошие отношения, и нет никаких сомнений в том, что мы здорово проведём и следующий сезон. Но говорить о 2024-м пока слишком рано. При этом подчеркну, что лучшей пары пилотов нельзя и пожелать», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

Льюис Хэмилтон показал, как гулял в лондонском метро с друзьями: