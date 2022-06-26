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«Максимально использовал погодные условия». Хаккинен — о выступлении Алонсо на ГП Канады

«Максимально использовал погодные условия». Хаккинен — о выступлении Алонсо на ГП Канады
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Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен высказался о выступлении испанского пилота «Альпин» Фернандо Алонсо на Гран-при Канады, где он показал девятый результат с учётом пятисекундного штрафа.

«Фернандо начал выступать в Формуле-1 во время моего последнего сезона, так что невероятно здорово видеть его в первом ряду стартовой решётки более чем 20 лет спустя! Он по-прежнему любит гонки и максимально использовал сложные погодные условия субботы, чтобы занять второе место на стартовой решётке. Чтобы оставаться конкурентоспособным на этом уровне, необходимо обладать огромной умственной и физической силой и выносливостью. Это большое достижение для Фернандо», — написал Хаккинен в своей колонке на Unibet.

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