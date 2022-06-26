Алекс Маркес в следующем сезоне MotoGP сменит команду

Чемпион Moto3 и Moto2, младший брат чемпиона MotoGP Марка Маркеса Алекс (Honda) начиная со следующего сезона MotoGP присоединится к команде Gresini Ducati. Там он заменит итальянца Энеа Бастианини, который, в свою очередь, либо перейдёт в заводскую команду Ducati, заменив Джека Миллера, либо будет выступать за Prima Pramac Racing. В Gresini Ducati Алекс будет напарником Фабио ди Джанантонио.



«Я действительно рад объявить, что присоединяюсь к команде Gresini MotoGP. Признаюсь, очень рад начать это новое путешествие: эти изменения были важны для меня, поскольку позволят восстановить прежнюю мотивацию, которая была у меня, когда я впервые присоединился к этому классу. Это лучший вариант для меня — с командой, которая творила историю этого чемпионата», — приводит слова Алекса Маркеса пресс-служба MotoGP.