Поль Эспаргаро пропустит Гран-при Нидерландов, «Хонда» осталась без основных гонщиков

Испанский гонщик «Хонды» Поль Эспаргаро пропустит Гран-при Нидерландов из-за травмы, сообщает официальный сайт команды. Эспаргаро упал с мотоцикла в первой тренировке Гран-при Германии, из-за чего на этапе в Нидерландах он испытывал «сильную боль и дискомфорт» на тренировке. Ожидается, что Эспаргаро вернётся в строй к Гран-при Великобритании, который пройдёт с 5 по 7 августа.



Таким образом, в распоряжении «Хонды» остался лишь тест-пилот Штефан Брадль, который выступит в одиночку в эти выходные.



Напомним, ранее шестикратный чемпион мира Марк Маркес перенёс четвёртую операцию на ключице и выбыл на неопределённый срок.

По итогам квалификации Гран-при Нидерландов победу одержал итальянец Франческо Баньяя.