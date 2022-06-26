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Экс-владельцу команды Ф-1, владельцу ФК «Бордо» предъявлено обвинение в мошенничестве

Экс-владельцу команды Ф-1, владельцу ФК «Бордо» предъявлено обвинение в мошенничестве
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Экс-владельцу команды Формулы-1 «Лотус», нынешнему владельцу футбольных клубов «Бордо» и «Боавишты» Жерару Лопесу предъявлено обвинение в подлоге. Об этом информирует издание D'Lëtzebuerger Land.

Дело восходит к случаю, произошедшему ещё в июне 2015 года. Люксембургский бизнесмен подозревается в отмывании денег: сообщается, что € 2 миллиона якобы были переведены им из «Лотуса» в один из футбольных клубов, после чего финансовые средства были переведены в гонконгский бизнес, аффилированный с Жераром.

Представитель Лопеса заявил, что его клиент категорически отрицает выдвинутые против него обвинения и считает, что дело в скором времени разрешится, так как он невиновен. Сам Лопес давать какие-либо комментарии отказался.

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