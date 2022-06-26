Марк Уэббер: Ферстаппен может стать чемпионом уже через три гонки

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер считает, что действующий лидер сезона и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен имеет все шансы на то, чтобы досрочно стать двукратным победителем серии.
«Ред Булл» продолжит доминировать в чемпионате. У них есть машина, которая очень хороша, если говорить о прижимной силе и шинах. Это всё равно, что теннисист, отлично показывающий себя на всех покрытиях, или гольфист, справляющийся с любыми лунками. «Ред Булл» может всё, и на данный момент у команды есть ответы практически на все вопросы. Макс может стать чемпионом уже через три гонки», – приводит слова Уэббера издание The Guardian.
Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв шутливо объяснил, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион.
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