Марк Уэббер: Ферстаппен может стать чемпионом уже через три гонки

Трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Формулы-1 австралийский гонщик Марк Уэббер считает, что действующий лидер сезона и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен имеет все шансы на то, чтобы досрочно стать двукратным победителем серии.

«Ред Булл» продолжит доминировать в чемпионате. У них есть машина, которая очень хороша, если говорить о прижимной силе и шинах. Это всё равно, что теннисист, отлично показывающий себя на всех покрытиях, или гольфист, справляющийся с любыми лунками. «Ред Булл» может всё, и на данный момент у команды есть ответы практически на все вопросы. Макс может стать чемпионом уже через три гонки», – приводит слова Уэббера издание The Guardian.

Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв шутливо объяснил, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион.