Жак Вильнёв шутливо обосновал, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв иронично высказался о выступлении действующего лидера чемпионата и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, на прошедшем Гран-при Канады.

Так, Вильнёв высмеял едва не случившуюся аварию Ферстаппена во время практики со «Стеной чемпионов» – такое название заграждение получило из-за того, что в него часто врезались победители этапа.

«Ты станешь настоящим чемпионом только тогда, когда врежешься в эту стену. Я положил этому начало, врезавшись в неё дважды. Михаэль врезался, Деймон [Хилл], Дженсон [Баттон]. Однако Макс этого не сделал», – сказал Вильнёв в эфире подкаста F1 Nation.

Ранее в интервью Вильнёв прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.