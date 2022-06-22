Жак Вильнёв шутливо обосновал, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион
Поделиться
Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв иронично высказался о выступлении действующего лидера чемпионата и пилота «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена, на прошедшем Гран-при Канады.
Так, Вильнёв высмеял едва не случившуюся аварию Ферстаппена во время практики со «Стеной чемпионов» – такое название заграждение получило из-за того, что в него часто врезались победители этапа.
«Ты станешь настоящим чемпионом только тогда, когда врежешься в эту стену. Я положил этому начало, врезавшись в неё дважды. Михаэль врезался, Деймон [Хилл], Дженсон [Баттон]. Однако Макс этого не сделал», – сказал Вильнёв в эфире подкаста F1 Nation.
Ранее в интервью Вильнёв прокомментировал выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Канады.
Новость по темеВильнёв: я критиковал Хэмилтона, теперь вынужден похвалить его
Комментарии
- 22 июня 2022
-
00:56
-
00:38
-
00:13
- 21 июня 2022
-
22:47
-
22:29
-
22:03
-
21:26
-
20:32
-
20:26
-
19:32
-
19:09
-
18:57
-
18:38
-
18:15
-
17:30
-
17:28
-
16:34
-
16:13
-
15:47
-
15:15
-
15:12
-
14:37
-
14:08
-
13:53
-
13:10
-
13:06
-
12:41
-
11:52
-
11:48
-
11:35
-
10:58
-
10:38
-
09:45
-
09:27
-
09:27
Партнерский контент