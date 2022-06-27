Экклстоун: бывшая помощница предупредила Вольфа о новой директиве ФИА
Поделиться
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что Тото Вольф получил информацию о готовящейся директиве заранее от Шайлы-Энн Рао, которая работает в ФИА. Ранее она трудилась в «Мерседесе» на должности юридического консультанта.
«Это чертовски опасно. Тото сам затеял всю эту чушь про то, что машины нужен менять. Очевидно, что бывшая помощница предупредила его о том, что скоро выйдет новая директива. Она работала с ним два или три года», — цитирует Экклстоуна Grandpx.
Напомним, что на Гран-при Канады «Мерседес» привёз новое днище, усиленное дополнительными стяжками, которые разрешены согласно новой директиве ФИА. Тем не менее, немецкая команда не стала использовать такое днище, опасаясь протестов.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
10:53
-
10:46
-
09:28
-
00:48
- 26 июня 2022
-
23:29
-
22:44
-
22:22
-
21:03
-
21:01
-
20:30
-
19:36
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
16:57
-
15:55
-
15:34
-
15:18
-
14:17
-
13:10
-
12:29
-
10:47
-
10:00
-
00:02
- 25 июня 2022
-
22:57
-
21:58
-
20:59
-
19:49
-
18:54
-
17:44
-
16:35
-
16:09
-
15:59
-
15:26
-
14:37
Партнерский контент