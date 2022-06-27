Экклстоун: бывшая помощница предупредила Вольфа о новой директиве ФИА

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что Тото Вольф получил информацию о готовящейся директиве заранее от Шайлы-Энн Рао, которая работает в ФИА. Ранее она трудилась в «Мерседесе» на должности юридического консультанта.



«Это чертовски опасно. Тото сам затеял всю эту чушь про то, что машины нужен менять. Очевидно, что бывшая помощница предупредила его о том, что скоро выйдет новая директива. Она работала с ним два или три года», — цитирует Экклстоуна Grandpx.



Напомним, что на Гран-при Канады «Мерседес» привёз новое днище, усиленное дополнительными стяжками, которые разрешены согласно новой директиве ФИА. Тем не менее, немецкая команда не стала использовать такое днище, опасаясь протестов.

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