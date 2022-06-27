«Пирелли» собирается обновить передние шины к следующему сезону
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Компания «Пирелли» планирует в следующем году представить более мощные передние шины, чтобы уменьшить недостаточную поворачиваемость на нынешних болидах Формулы-1.
«Мы уже задумали некоторые улучшения на следующий год. В прошлом году у нас не было возможности протестировать новые шины на нынешних машинах, а только на мулах, и они немного отличались. Теперь у нас есть лучшее представление о том, что нужно сделать с шинами на следующий год: улучшить переднюю часть, особенно потому, что у нас очень сильная задняя шина, которая создает небольшую недостаточную поворачиваемость на медленной скорости», — приводит слова главы «Пирелли» по Формуле-1 и автогонкам Марио Изолы Autosport.
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