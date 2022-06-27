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Албон: если выступаю хорошо, то я тайский уроженец Лондона, если плохо — не британец!

Албон: если выступаю хорошо, то я тайский уроженец Лондона, если плохо — не британец!
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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал о том, как к нему относятся в Великобритании.

«Честно говоря, я ощущаю себя тайцем. Есть часть меня, которая чувствует себя британцем, и, если бы можно было указывать двойное гражданство в гоночной лицензии, я бы так и сделал.

Гонку в Сильверстоуне назвал бы только второй домашней для себя. Первая домашняя – в Сингапуре. Но я тесно связан с Сильверстоуном, моя семья живёт в 25 минутах от города. Думаю, что сейчас я достаточно хорош, потому что британские СМИ на меня практически не нападают. Если я выступаю хорошо, то меня называют тайским уроженцем Лондона, если плохо, то вообще не признают британцем!» — цитирует Албона Crash.

После девяти этапов Гран-при в нынешнем сезоне Алекс Албон располагается на 17-м месте в общем зачёте пилотов. В его активе три очка.

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