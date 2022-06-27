Разработчики F1 22 представили очередной трейлер игры

Разработчики игры F1 22 представили трейлер своего продукта, который увидит свет уже завтра, 28 июня.



«Хотите знать, каково это? Каковы ощущения за рулём на самом эксклюзивном асфальте в мире? 1000 лошадиных сил под вашим управлением, скорость, которой вы никогда не знали. Миллиметры между славой и провалом. Миллисекунды между быстрым и забытым. Занимайте свои места. Добро пожаловать в новую эру», — гласит трейлер.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале F1® Games From Codemasters.

Напомним, ранее разработчики игры F1 22 опубликовали рейтинг всех пилотов сезона-2022, которые будут представлены в игре.



Лучшими пилотами по рейтингу стали действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, получившие по 94 балла.