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Разработчики F1 22 представили очередной трейлер игры

Разработчики F1 22 представили очередной трейлер игры
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Разработчики игры F1 22 представили трейлер своего продукта, который увидит свет уже завтра, 28 июня.

«Хотите знать, каково это? Каковы ощущения за рулём на самом эксклюзивном асфальте в мире? 1000 лошадиных сил под вашим управлением, скорость, которой вы никогда не знали. Миллиметры между славой и провалом. Миллисекунды между быстрым и забытым. Занимайте свои места. Добро пожаловать в новую эру», — гласит трейлер.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале F1® Games From Codemasters.

Напомним, ранее разработчики игры F1 22 опубликовали рейтинг всех пилотов сезона-2022, которые будут представлены в игре.

Лучшими пилотами по рейтингу стали действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, получившие по 94 балла.

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