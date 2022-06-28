Писатель Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике
Поделиться
Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо прокомментировал расистский скандал с участием семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона.
Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный победитель Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.
«Уважаемый Льюис Хэмилтон. Пике в настоящее время является водителем худшего президента в нашей истории. Его высказывания показывают отчаянное желание вернуться в центр внимания. Я хочу извиниться от лица всех бразильцев, которые уважают и любят вас», – написал Коэльо в социальных сетях.
Ранее на скандал с участием Хэмилтона отреагировал его напарник по команде и соотечественник Джордж Расселл.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
22:46
-
22:40
-
22:22
-
22:14
-
21:36
-
21:32
-
20:33
-
19:34
-
19:31
-
19:00
-
18:45
-
18:11
-
17:59
-
17:45
-
17:19
-
14:52
-
13:38
-
12:36
-
11:42
-
10:55
-
09:32
-
00:50
- 27 июня 2022
-
23:56
-
23:52
-
22:54
-
22:02
-
21:58
-
20:51
-
19:56
-
19:50
-
18:55
-
18:49
-
17:58
-
17:54
-
16:45
Партнерский контент