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Писатель Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике

Писатель Пауло Коэльо извинился перед Хэмилтоном за расистское высказывание Пике
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Знаменитый бразильский писатель Пауло Коэльо прокомментировал расистский скандал с участием семикратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Мерседеса», британца Льюиса Хэмилтона.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года трёхкратный победитель Формулы-1 Нельсон Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

«Уважаемый Льюис Хэмилтон. Пике в настоящее время является водителем худшего президента в нашей истории. Его высказывания показывают отчаянное желание вернуться в центр внимания. Я хочу извиниться от лица всех бразильцев, которые уважают и любят вас», – написал Коэльо в социальных сетях.

Ранее на скандал с участием Хэмилтона отреагировал его напарник по команде и соотечественник Джордж Расселл.

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