Девушка Ферстаппена лайкнула пост с поддержкой Пике после скандала с Хэмилтоном

Девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Келли Пике поставила лайк под постом, в котором чемпион Бразилии по картингу Родриго Пике поддержал своего дядю, трёхкратного чемпиона Формулы-1 Нельсона Пике. Нельсон оказался в центре громкого скандала после слов в адрес семикратного чемпиона Формулы-1, британца Льюиса Хэмилтона, представляющего «Мерседес». На одном из видео Пике назвал Хэмилтона «негиньо».



«Моя бабушка, мама папы и дяди, всех нас называла неграми. И она нас любила. К чёрту лицемерный мир!» – писал ранее Родриго.



Отметим, что Келли является дочкой Нельсона.

Примечательно, что видео, где Пике назвал Хэмилтона «негиньо», датируется ещё ноябрём 2021 года, однако всеобщее внимание оно привлекло только сейчас.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: