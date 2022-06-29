Команды Формулы-1 получили сразу два послабления по работе с двигателями

Команды Формулы-1 получат больше возможностей для решения проблем с надёжностью двигателей в этом году после изменений в правилах, утверждённых ФИА.

На заседании Всемирного совета по автоспорту ФИА в Париже был одобрен ряд изменений в спортивном и техническом регламенте Формулы-1.



В связи с тем, что в этом году команды столкнулись с проблемами надёжности, было решено внести изменения в правила, касающиеся действующих ограничений на количество силовых агрегатов.



Во-первых, командам Формулы-1 будет разрешено менять силовые установки на более новые версии в условиях закрытого парка, которые ранее уже использовались. Ранее любая возможность уточнения деталей автомобиля, заменяемых в условиях закрытого парка, автоматически требовала, чтобы машины стартовали с пит-лейна.

Кроме того, ФИА добавила в правила положение, позволяющее проводить временный ремонт силовых установок. Ранее разрешалась только замена.