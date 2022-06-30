«Я очень верю в «Макларен». Норрис считает, что его команда может бороться за победы в Ф-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему он решил продлить контракт с командой.

«Начало сезона было трудным. Я считаю, что наша команда может бороться за победы, ведь не так давно я подписал новый контракт. Если бы я не верил в команду, то, наверное, не был бы с ней в данный момент. Я очень верю в неё с тех пор, как всё было обновлено и перезапущено с приходом разных людей, с приходом Зака Брауна и остальных. Есть много нового и много того, что строится и улучшается.

За последние годы мы достигли большого прогресса. Мы сражались за победы в гонках – не из-за аварий соперников, а по-настоящему. Тот факт, что мы боролись за победы в гонках, причем настоящие победы, а не те, в которых пилоты сходили и так далее, говорит о многом. Я завоёвывал поул-позицию и лидировал в течение всей гонки. Улучшения очевидны, и следующий шаг – перейти от лидерства среди середняков в группу к «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседесу». Но это самый трудный шаг. Не знаю, как много времени потребуется», — приводит слова Норриса Daily Mail.