«Формула-2, вы зашли слишком далеко». Правнук императора Австрии поддеражал Юри Випса

Австрийский автогонщик, правнук императора Австрии Карла I, Фердинанд Габсбург, высказался по поводу скандальной ситуации вокруг эстонского гонщика Юри Випса.

«Наш спорт должен быть основан на инклюзивности, и Юри уважает это. Но мы также должны поддерживать

ценность прощения и давать второй шанс человеку, который этого заслуживает. Он сделал публичное заявление

извинившись, и после этого видеть, как Формула-2 принимает участие в экстремистской культуре отмены, просто ужасно.



Я не поддерживаю то, что сказал Юрий, но я также ненавижу культуру отмены и ненавижу, когда она входит в спорт, который я люблю.



Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я совершаю ошибки в своей жизни, и я надеюсь, что люди простят меня и увидят, какой я человек. Я верю, что все хотят этого тоже.



Формула-2, вы зашли слишком далеко», — написал Габсбург в социальных сетях.

Напомним, ранее пресс-служба гоночной серии Формула-2 негативно отреагировала на решение команды «Хайтек» оставить эстонского гонщика Юри Випса до конца нынешнего сезона, несмотря на недавний расистский скандал.