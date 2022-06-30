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«Формула-2, вы зашли слишком далеко». Правнук императора Австрии поддеражал Юри Випса

«Формула-2, вы зашли слишком далеко». Правнук императора Австрии поддеражал Юри Випса
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Австрийский автогонщик, правнук императора Австрии Карла I, Фердинанд Габсбург, высказался по поводу скандальной ситуации вокруг эстонского гонщика Юри Випса.

«Наш спорт должен быть основан на инклюзивности, и Юри уважает это. Но мы также должны поддерживать
ценность прощения и давать второй шанс человеку, который этого заслуживает. Он сделал публичное заявление
извинившись, и после этого видеть, как Формула-2 принимает участие в экстремистской культуре отмены, просто ужасно.

Я не поддерживаю то, что сказал Юрий, но я также ненавижу культуру отмены и ненавижу, когда она входит в спорт, который я люблю.

Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Я совершаю ошибки в своей жизни, и я надеюсь, что люди простят меня и увидят, какой я человек. Я верю, что все хотят этого тоже.

Формула-2, вы зашли слишком далеко», — написал Габсбург в социальных сетях.

Напомним, ранее пресс-служба гоночной серии Формула-2 негативно отреагировала на решение команды «Хайтек» оставить эстонского гонщика Юри Випса до конца нынешнего сезона, несмотря на недавний расистский скандал.

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